Пришвидшити зарядку можливо: 5 працюючих лайфхаків

Підібрати пораду можна відповідно до ваших звичок

Іноді телефон треба зарядити максимально швидко. Для цього існує кілька секретів. Окрім найпростішого — вимкнути телефон, аби він не витрачав заряд під час отримання енергії, є й інші хитрощі, які дозволять прискорити процес.

Портал Makeuseof серед іншого пропонує такі способи прискорення зарядки: використання авіа режиму, обмеження використання під час процесу, використання розетки, знімання чохла та використання якісного зарядного обладнання. Проте, кожен метод має свої особливості та переваги.

Режим польоту

Експерти стверджують, що чим гірший сигнал, тим більше телефон витрачає заряду на його підтримку. Тому пришвидшити зарядку можна перевівши в режим польоту, коли телефон не шукає мережу і не витрачає на це заряд. Це може скоротити час заряджання на чверть.

Обмежте використання телефону під час заряджання

Використання телефону під час заряджання сповільнює процес. Висаджувати заряд та пошкодити акумулятор можуть, наприклад, ігри чи перегляд відео, адже вони потребують багато енергії і телефон нагрівається. Тривалий вплив екстремальних температур є однією з поширених помилок, які можуть пошкодити ваш смартфон.

Використовуйте настінну розетку

Використання USB-порта на вашому комп’ютері чи в автомобілі заряджає телефон повільніше. Краще використовувати розетку та стандартну зарядку до неї.

Знімайте чохол з телефону

Смарфтонам краще працюється в холоді. Для ефективної зарядки температура акумулятора має бути від 5 до 45 градусів. Аби допомогти телефону не перегрітися та підтримувати температуру варто зняти чохол. При цьому примусове охолодження може нашкодити телефону.

Використовуйте високоякісне обладнання

Різниця в якості між двома кабелями може бути значною — всередині кабеля зарядки є різні дроти. Кількість ампер, які можуть нести два зарядні кабелі, визначається їхнім розміром. Зазвичай використовуються два види — в більш дорогому та якісному обладнанні використовують швидший.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна купити PowerBank для зарядки смартфона. Також цим гаджетом можна заряджати планшет та ноутбук, варто тільки правильно підібрати за параметрами.