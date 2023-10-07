Швидкість Wi-Fi на телефоні буде дуже поганою: названо несподівану причину

Перевірте, чи не заважає чохол гаджета роботі інтернету

Якщо на вашому смартфоні погано ловить Wi-Fi, то не виключено, що причина криється в чохлі. При зарядці мобільного телефону рекомендується знімати чохол, але виявилося, що цей же аксесуар може викликати проблему з інтернет-з’єднанням.

Деякі матеріали, з яких виготовлений чохол для гаджета, можуть вплинути на використання Wi-Fi та погіршити швидкість інтернету. Про це пише The Sun.

Перш ніж вибрати чохол для смартфона, перевірте, з чого він виготовлений. За даними Tech Evaluate, більшість матеріалів корпусу, що використовуються сьогодні, не поглинатимуть або блокуватимуть сигнал Wi-Fi або стільникового зв’язку, але деякі, безумовно, можуть.

Так, метал – один із матеріалів, яких слід уникати користувачам. Сигнали Wi-Fi є радіохвилями і є електромагнітними. У такому разі метал може поглинути сигнал та знизити швидкість передачі інтернету.

Додамо, що багато чохлів для телефонів виготовлені зі шкіри, гуми, пластику або силікону. Подібні матеріали не вплинуть на швидкість Wi-Fi.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому телефон може не підключатися до Wi-Fi і як це виправити. Іноді досить просто перезавантажити гаджет, а іншого разу потрібно "підключати важку артилерію".