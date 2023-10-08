Ви робите помилку, якщо так поводитесь зі своїм телефоном

Простий лайфхак збереже життя акумулятору

Термін служби акумуляторів мобільних телефонів варіюється і залежить від різних факторів. Батареї смартфона може завдати шкоди як запуск кількох програм одночасно, так і звичка класти телефон у кишеню. Також не рекомендується використовувати мобільний пристрій під час заряджання, оскільки це може негативно позначитися на його батареї.

Проста порада, яка допоможе продовжити термін служби акумулятора: не використовуйте телефон під час його заряджання. Багато хто з нас робить цю помилку, не розуміючи, як вона може вплинути на батарею, пише mobile.asda. У цей момент вона може не лише перегрітися, а й втратити свою працездатність у майбутньому.

Чому не можна користуватися телефоном під час зарядки

Ви замислювалися, чому дроти для зарядки iPhone та Android зазвичай недостатньо довгі? Це пов’язано з тим, що виробники намагаються утримати користувачів від використання своїх смартфонів під час заряджання.

Оскільки більшість акумуляторів у смартфонах працюють на основі літій-іонних технологій, вони мають обмежений термін служби. Коли ви заряджаєте та використовуєте пристрій одночасно, батарея змушена працювати на знос, що призводить до швидшого старіння акумулятора смартфона.

Раніше ми писали, яке налаштування збереже рівень заряду батареї телефону. Ця функція відіграє важливу роль.