Це робить кожен: яка звичка "вбиває" ваш телефон день за днем

Це справді погано впливає на смартфон, незалежно від його марки

Багато хто напевно не здогадується, але звичка тримати мобільний телефон у кишені може негативно позначитися на його роботі. Зокрема від цього може постраждати батарея на пристрої.

Експерти вважають, що якщо тримати телефон у кишені, особливо якщо він підключений до бездротової мережі, тепло і тепло, що випромінюється від вашого тіла, може швидко розрядити й, щобільше, нашкодити акумулятору. При цьому не має значення, який марки у вас смартфон. Про це пише NV.

Найкраще гаджет працює за температури від 17 °C до 23 °C. В той самий час температура в кишені може досягати 40 градусів, а це значно вище, ніж потрібно.

До того ж є ще одна негативна сторона звички носити телефон у кишені. У ньому може бути дрібне сміття, яке забивається в динамік і роз’єми смартфона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти пояснили, як правильно класти телефон на стіл — екраном вниз або екраном вгору. Це правило допоможе довше зберегти життя вашому телефону якомога довше. На цьому є низка причин.