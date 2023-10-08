Чи можна ставити телефон заряджатися на ніч? Виробники дали чітку відповідь

Тільки вам вирішувати, чи вартує того ризик

Заряджати телефон протягом ночі дуже зручно, — у нічний час він зазвичай не використовується, і до початку дня він гарантовано вже повністю заряджений.

Однак є нюанси, які слід враховувати, перш ніж вирішити для себе, чи вартує того така зарядка. Про них розповідають одні із найпопулярніших виробників техніки, пише ABC News.

За даними досліджень, батарея смартфона, випущеного в 2019 році, може пройти в середньому 850 повних циклів зарядки, після чого її ємність знизиться нижче за 80%. Так, через 2-3 роки використання телефону, у його батареї залишиться менше 80% ємності, і він буде розряджатися помітно швидше.

У Apple стверджують, що звичайні батареї iPhone розраховані на збереження до 80% ємності після 500 повних циклів зарядки.

Якщо ж залишати телефон на ніч на зарядці, він зарядиться до 100%, припинить зарядку, через якийсь час після цього рівень заряду опуститься до 99%, і почнеться новий цикл зарядки. Так, за одну ніч може виконатися відразу кілька циклів заряджання, у зв’язку з чим акумулятор втратить свою ємність швидше.

"Занадто часто заряджання акумулятора до 100% може негативно вплинути на загальний термін служби", — кажуть у Samsung.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна зарядити телефон без світла.