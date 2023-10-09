Батарея Android зберігатиме заряд цілодобово: шість спритних хитрощів

Допоможе режим низького енергоспоживання і не лише

Якщо правильно налаштувати мобільний телефон, він буде довше залишатися зарядженим. Навіть кілька невеликих коригувань збільшать автономний час роботи гаджета.

Google розкрив шість хитрощів для власників Android, що дозволяють миттєво збільшити час автономної роботи. Про це повідомляє The Sun.

Режим низької потужності

Використовуйте режим низького споживання енергії, коли відсотків заряду залишилося мало. Проста опція зменшить кількість споживаної пристроєм енергії. Цей інструмент можна знайти в розділі "Налаштування" > "Акумулятор" > "Економія заряду батареї" або "Режим енергозбереження".

Режим економії батареї

Така функція працює аналогічно режиму низького енергоспоживання, зокрема активує темний режим. Вам потрібно лише відкрити програму "Параметри" > "Акумулятор" > "Економія заряду акумулятора".

Обмежте певні дії

Користувачам радять відмовитись від деяких завдань, щоб заощадити заряд батареї. Наприклад, не варто використовувати навігацію протягом тривалого часу. Так само ви можете уникнути перегляду відео або ігор з насиченою графікою.

Темний режим

Екран смартфона – один з найбільших споживачів енергії акумулятора, тому важливо приділити увагу налаштуванню рівня яскравості. Спробуйте вмикати темний режим щоразу, коли це зручно. Так батарея працюватиме продуктивно і довго прослужить.

Оновлення програмного забезпечення

Щоб продовжити термін служби акумулятора, не забувайте регулярно оновлювати програмне забезпечення. Нескладна звичка сприятливо позначиться на роботі пристрою.

Вимкнути служби георозташування

Багато програм використовують дані про місцезнаходження, проте ця послуга часто розряджає батарею і в кінцевому підсумку скорочує термін її служби. Вимкнувши геодані, ви захистите свою конфіденційність, а заразом збільшите час автономної роботи гаджета.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна заряджати мобільний телефон уночі. Навколо цієї звички багато міфів.