Телефон вимикається без команди: чому так відбувається і що робити

Іноді проблему можна вирішити самостійно

Смартфон став настільки важливою частиною сучасного життя, що будь-які проблеми з ним украй неприємні. Однак самовільне відключення пристрою не тільки дратує, але й може створити проблеми, позбавивши зв’язку в невідповідний момент.

Про те, чому таке може відбуватися та що робити, розповів портал itechua. Довільне вимикання смартфона може мати одноразовий характер – стався незначний збій у роботі операційної системи, тому телефон був змушений відключитися. У цьому випадку нема потреби робити щось, а от якщо таке трапляється регулярно, необхідно встановити та усунути причину.

Чому телефон може вимикатися без команди

Несправний акумулятор. Зіткнувшись із самовільним вимкненням телефону, потрібно, перш за все, уважно оглянути батарею на предмет різних дефектів. Роздутий акумулятор часто провокує збої в роботі смартфона та мимовільне вимкнення пристрою. Вихід із ситуації – заміна акумулятора оригінальним екземпляром.

Конфлікт додатків. Операційна система може конфліктувати з деякими програмами, вимикаючи телефон. Потрібно згадати, які програми встановлені на телефон останніми. Встановивши, яка з них викликає збій, її треба видалити.

Помилки програмного забезпечення. Це досить поширене явище серед нових смартфонів. Позбутися помилок у програмному забезпеченні можна шляхом ручної зміни прошивки. Проте середньостатистичний користувач навряд чи впорається із цим завданням самостійно, доведеться звернутися до фахівця.

Крім того, іноді в телефоні банально "западає" кнопка відключення пристрою, що часто буває на смартфонах Nokia та Sony Ericsson. Вимикатися телефон може і через перегрівання процесора. І тут не обійтися без допомоги майстра, який підбере ефективний спосіб розв'язання проблеми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо телефон перестав заряджатися. Є три способи усунути проблему.