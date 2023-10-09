Не вб’єте батарею ніколи: як правильно заряджати iPhone, щоб не зіпсувати акумулятор

Розповідаємо, як зробити так, щоб iPhone не заряджався більш як 80%

Чим довше ваш iPhone стоятиме повністю зарядженим і підключеним до мережі, тим коротшим буде термін служби акумулятора. Це відбувається тому, що регулярне заряджання до 100 відсотків може призвести до хімічного старіння акумулятора і з часом він не зможе утримувати стільки заряду, скільки міг спочатку.

Починаючи з iOS 13, iPhone має оптимізовану функцію заряджання батареї, призначену для зменшення зносу батареї. Портал Pocket Lint розповідає, як використовувати оптимізоване заряджання акумулятора в лінійці Apple.

Оптимізована зарядка на iPhone — що це

Чим корисна оптимізована зарядка — функція машинного навчання на пристрої запам’ятовує ваш звичний графік заряджання та адаптує спосіб так, щоб продовжити термін служби батареї. Наприклад, якщо ви щовечора лягаєте спати о 23:00, ставите телефон на підставку для заряджання і знову знімаєте його о 7:00, ваш iPhone засвоїть цю процедуру.

Потім він перестане заряджатися на позначці 80 відсотків протягом ночі та почне заряджатися якраз вчасно, щоб ви прокинулися з повністю зарядженим акумулятором — до 100 відсотків. Ваш iPhone може знадобитися до двох тижнів, щоб освоїти ваші звички, перш ніж почне працювати оптимізована функція.

Чим відрізняється оптимізована зарядка на iPhone 15

Серія iPhone 15 – це перший набір iPhone, що додає нову опцію оптимізованої зарядки. Разом із можливістю включити або вимкнути оптимізовану зарядку, як це можна зробити на старих iPhone, є також третій варіант: 80% обмеження.

Як і слід очікувати, ця опція зупиняє зарядку вище 80 відсотків, навіть якщо ви заряджаєте телефон поза звичним графіком. Чи потрібно використовувати оптимізовану зарядку на iPhone — ви самі вирішуєте, чи варто такого компромісу продовження терміну служби батареї загалом. Адже час його автономної роботи протягом дня закономірно скоротиться, якщо телефон буде заряджено лише до 80 відсотків.

Як використовувати оптимізовану зарядку акумулятора на iPhone

У новій лінійці можна використовувати або стандартну оптимізовану зарядку, або 80-відсотковий ліміт:

Відкрийте програму Настройки.

Перейдіть донизу та торкніться піктограми батареї.

Виберіть "Справність акумулятора та заряджання".

Торкніться оптимізації заряджання.

Виберіть потрібний пункт.

А як зробити, щоб iPhone заряджався після 80% — для цього потрібно повністю вимкнути оптимізовану зарядку в установках акумулятора. Алгоритм дій буде такий самий, як описано вище.

Чи можна заряджати iPhone до 100% і навіщо це робиться

Якщо ви вирішите використовувати новий 80% ліміт на iPhone 15, ви можете помітити, що він все ще іноді заряджається до максимуму. Це частина функції — іноді його потрібно заряджати до 100 відсотків, щоб виконати повторне калібрування.

Коли акумулятор старіє, кількість заряду, яку він може утримувати, повільно зменшуватиметься, що, своєю чергою, означає, що значення 80 відсотків також зменшується з часом. Зарядивши батарею до повної місткості акумулятора, ваш iPhone може отримати більш точне уявлення про те, як виглядає 80 відсотків.

Раніше ми розповідали, що потрібно відключити у телефоні, щоб не сідала батарея. Ці прості трюки допоможуть зберегти заряд телефону, щоб він працював набагато довше.