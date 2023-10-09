Відповідь може вас здивувати: чи можна заряджати телефон кілька разів на день

Мало хто знає про цей нюанс

Багато хто вважає, що краще розряджати телефон, а потім повністю заряджати його батарею, — однак є нюанси, які потрібно знати.

Насправді часта зарядка пристроїв їм не шкодить. Про це розповідають технічні експерти сайту Gear Patrol.

Часто заряджати телефон, — не шкідливо для акумулятора. Літій-іонні батареї люблять зарядку короткими ривками, так що підключати телефон часто до мережі та заряджати його на 5-10% не тільки не шкідливо, а й бажано.

Засновник Cadex Electronics і головний учасник онлайн-ресурсу Battery University Ісідор Бухман пояснює, що циклічне переведення батареї телефону від 100% до нуля і назад має дуже обмежену користь, оскільки може "відкалібрувати" телефон, якщо він робить дивні речі, наприклад, швидко розряджається, хоч і показував високий відсоток заряду.

"Але окрім цього, не рекомендується здійснювати повний цикл зарядки літій-іонних акумуляторів", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто ставити телефон на зарядку на ніч.