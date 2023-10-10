Ця функція швидко з’їдає заряд: що можна відключити в iPhone для економії батареї

Це реальний спосіб заощадити заряд на iPhone

Push-електронна пошта – це зручна функція, яка доставляє електронні листи на ваш iPhone, як тільки вони надходять до теки Вхідні. Хоча це повідомлення в реальному часі може бути корисним, щоб бути в курсі подій, воно також значно скорочує час роботи батареї вашого пристрою. Отже, як заощадити заряд акумулятора?

Щоразу, коли надходить новий лист, iPhone повинен встановити з’єднання з сервером електронної пошти, щоб отримати повідомлення. Це споживає як трафік даних, так і заряд акумулятора. Щоб заощадити, портал Citizenside.com радить вимкнути push-сповіщення та налаштувати електронну пошту на отримання повідомлень вручну або через заплановані проміжки часу.

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Щоб вимкнути Push Email на вашому iPhone:

Відкрийте програму Налаштування пристрою.

Прокрутіть вниз і натисніть Пошта.

Виберіть облікові записи або ім’я облікового запису електронної пошти.

Натисніть кнопку "Отримати нові дані".

Виберіть "Вручну" або "Отримати" замість "Push".

Якщо ви бажаєте отримувати повідомлення електронної пошти через певні проміжки часу, виберіть "Отримати" та встановіть потрібний період. Вибравши ці опції, ви отримаєте більше контролю за тим, коли ваш iPhone підключається до сервера електронної пошти. Таким чином, ви мінімізуєте непотрібну фонову активність і збережете час роботи акумулятора.

Також ви завжди можете вручну оновити теку Вхідні, відкривши програму електронної пошти та потягнувши екран вниз, щоб отримати нові повідомлення. Важливо, що вимкнення push-повідомлень може призвести до затримки надходження нових повідомлень до теки Вхідні. Однак якщо економія заряду акумулятора є пріоритетом, цей компроміс слід розглянути, особливо якщо вам не потрібні негайні повідомлення електронною поштою.

Крім того, ви можете вибірково включити push-електронну пошту для певних VIP-контактів або важливих облікових записів електронної пошти, відключивши її для інших. Управління налаштуваннями електронної пошти для обмеження push-повідомлень може значно продовжити час роботи акумулятора вашого iPhone.

Раніше ми розповідали, як заряджати iPhone до 80 відсотків. Як ви могли чути, регулярне заряджання до 100 відсотків може призвести до хімічного старіння акумулятора.