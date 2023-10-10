Випадково видалили фото чи відео? Чи є на телефоні "Кошик" і як врятувати цінний кадр

На відновлення є 30 днів

Знання кількох секретів допоможе зробити ідеальне селфі за допомогою телефону. На сучасних смартфонах можна зберігати великий обсяг інформації, але часом щось все ж таки доводиться видаляти, або це може статися випадково.

Куди потрапляють файли після видалення з телефону і чи є на ньому аналог "Кошика" на комп’ютері, розповів портал itechua. Видалені фото та відео можна відновити протягом місяця.

Хоча в більшості випадків "Кошика", як такого, на телефоні може не бути, папка для нещодавно видалених фотографій та відеороликів є практично на будь-якому сучасному мобільному пристрої. Як її знайти:

відкрийте фотогалерею на смартфоні

натисніть на вкладку з усіма альбомами

знайдіть розділ "Нещодавно видалені" або "Кошик".

У цьому розділі можна знайти всі фото та відео, видалені з пристрою за останні 30 днів. Саме стільки вони зберігаються в пам’яті до того, як будуть видалені безповоротно. Потрібні фото чи відео можна відновити.

У деяких телефонах "Кошик" все ж таки є. Виробники залишають можливість повернути нещодавно видалені файли, які також зберігаються на телефоні близько місяця. Знайти цей розділ можна у вбудованому файловому менеджері або диспетчері файлів.

Якщо на смартфоні немає вбудованої функції "Кошик", додати його можна самостійно. Існує безліч програм, які дають доступ до нещодавно видалених файлів. Щобільше, більшість з них дають можливість відновити файл навіть у випадку, якщо ви завантажили програму вже після видалення файлу. Для пошуку таких програм потрібно перейти в Google Play і вбити слово "Кошик".

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