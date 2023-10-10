Як прискорити зарядку телефону: два елементарні лайфхаки, про які мало хто знає

Щоб прискорити час заряджання телефону, є два дієві способи

Не дуже приємна ситуація може виникнути, якщо телефон розрядиться в невідповідний момент. Є багато способів, як заощаджувати заряд телефону, а є і робочі лайфхаки, як прискорити процес зарядки.

Експерти розповіли, що смартфон може дуже повільно та розмірено заряджатися у разі роботи багатьох фонових програм та бездротових функцій, пише apostrophe.ua. Є два елементарні способи, як зробити зарядку швидшою та динамічнішою.

Спосіб №1

Найпростіший і найелементарніший спосіб прискорити зарядку — це вимкнути телефон. Живлення прискориться, адже жодна функція в телефоні в цей момент не задіяна, а отже, ніщо не садить батарею під час зарядки.

Спосіб №2

Якщо варіант повного вимкнення смартфона вам не підходить, є інший спосіб. Для прискорення заряджання можна натиснути кнопку "режим польоту". Щоб це зробити, опустіть "шторку" на екрані телефону, знайдіть іконку із зображенням літака та натисніть на неї. Так смартфон буде увімкнено, але зарядиться він швидше. Важливо: не забудьте потім відключити режим польоту, зробити це так само, як включити — просто повторно натисніть на літачок.

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