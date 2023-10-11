Що зробити, щоб акумулятор iPhone працював довше: допоможе один робочий спосіб

Треба вимкнути одну з не особливо потрібних функцій

Нещодавно ми розповідали, що найбільше садить батарею в iPhone і як відключити цю настройку для економії батареї. Сьогодні розглянемо ще одну таку функцію – це автоматичне завантаження. Завдяки їй на телефон без ручного втручання завантажуються оновлення програм, музика, книги або оновлення програмного забезпечення.

Попри те, що ця функція є зручною, вона може споживати як заряд акумулятора, так і мобільні дані, якщо ви не підключені до Wi-Fi. Портал citizenside радить: щоб продовжити час роботи акумулятора та керувати використанням даних, вимкніть автоматичне завантаження на пристрої.

Як вимкнути автоматичне завантаження додатків на iPhone — покроково

Для цього виконайте декілька простих дій:

Відкрийте програму Настройка пристрою.

Перейдіть вниз і натисніть кнопку "App Store" або "iTunes & App Store".

Вимкніть перемикачі поруч із типами вмісту, для яких потрібно вимкнути автоматичні завантаження, такі як програми, музика, книги або оновлення програмного забезпечення.

Якщо автоматичне завантаження вимкнено, ви отримуєте більше контролю над тим, коли та як вміст завантажується на ваш iPhone. Ви можете вручну ініціювати завантаження при підключенні до Wi-Fi, гарантуючи збереження заряду акумулятора та запобігаючи непотрібному використанню даних.

Крім того, вимкнення автоматичних оновлень програм може також сприяти збереженню заряду батареї. При увімкненні автоматичних оновлень пристрій постійно перевіряє їх наявність та завантажує їх у фоновому режимі, навіть якщо ви не використовуєте ці програми активно. Оновлюючи програми вручну або встановлюючи їх оновлення лише при підключенні до Wi-Fi, ви відновлюєте контроль над тим, коли відбувається оновлення, мінімізуючи розряд акумулятора.

Хоча оновлення ваших програм важливе для безпеки та функціональності, ви можете знайти баланс, перевіривши наявність оновлень вручну або увімкнувши оновлення тільки через Wi-Fi. Таким чином, ви зможете переконатися, що оновлення завантажуватимуться у зручний для вас час і уникнути непотрібного використання акумулятора.

Вимкнувши автоматичне завантаження та взявши контроль над тим, коли вміст завантажується на ваш iPhone, ви можете заощадити заряд акумулятора, зменшити використання стільникових даних та отримати більше контролю за загальною продуктивністю пристрою.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо телефон почав працювати повільно. Якісь із цих восьми порад ви вже напевно чули, а про деякі — мало хто замислюється.