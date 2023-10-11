Телефон працюватиме як новенький: п’ять простих правил

Прості звички принесуть багато користі гаджету

Дотримання простих правил допоможе довше зберегти заряд смартфона. Також прості рекомендації захистять пристрій від передчасного зносу і навіть після тривалого користування телефон працюватиме як новий.

Про це повідомляє портал zdnet.com. Поради фахівців стосуються як фізичної безпеки гаджета, так і його роботи.

Оновлення програмного забезпечення

Не варто ігнорувати запит смартфона на оновлення системи. Оновлення не тільки виправляє помилки, але й покращує сумісність програм. Також вони захищають ваш телефон від шкідливих програм та хакерів.

Акумулятор

Одна з найчастіших причин, чому доводиться купувати новий смартфон — зменшення ємності батареї. Акумулятори смартфонів починають активніше розряджатися після певної кількості зарядок, тому має сенс економніше витрачати заряд енергії — знизити яскравість екрана, коли немає необхідності, не включати місцезнаходження та Bluetooth.

Пам’ять телефону

Не варто бездумно забивати пам’ять телефону програмами, фото та відеофайлами. Це зношує систему і призводить до її швидкого псування. Варто взяти собі за правило регулярно чистити пристрій і від непотрібних файлів і від сміття, що накопичилося.

Чохол та захисна плівка

Такий простий крок, як використання захисного чохла та плівки, може вберегти телефон від неприємностей, а власника від необхідності покупки нового. Плівка захистить екран від подряпин і відколів, а також від тріщин, які можуть з’явитися при падінні. Чохол захистить корпус гаджета. У результаті пристрій довше виглядатиме і працюватиме як новий.

Екстремальні температури

Смартфони розраховані на роботу у певному температурному діапазоні (часто від 0 до 35 градусів за Цельсієм) і не варто довго використовувати їх в умовах сильного морозу чи спеки. Повернувшись додому з морозу, не варто одразу користуватися телефоном, нехай він спочатку полежить при кімнатній температурі. Перегрів загрожує виходом акумулятора з ладу, тому якщо використовувати смартфон у спеку все ж таки необхідно — зменшіть яскравість екрану, відключіть усі push-сповіщення та вийміть його з чохла.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи є на смартфоні "Кошик". Якщо ви випадково видалили цінне фото або відео, їх можна відновити протягом обмеженого часу.