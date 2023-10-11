Не всі знають: чи можна заряджати смартфон зарядкою від планшета

Нібито у такому випадку пристрій згорить

Мало хто, можливо, замислювався про те, чи можна використовувати зарядний пристрій від планшета для зарядки свого смартфона виключно через їхню схожість. З цим виникають деякі питання.

Думка про те, що підключення мобільного пристрою до зарядного пристрою з вищим струмом, наприклад, від планшета, може призвести до перегріву та виходу з ладу смартфона, не відповідає реальності, пише itechua. Іншими словами, смартфон не перегріється і не вийде з ладу при підключенні до зарядки планшета, що означає, що таке з’єднання безпечне.

Чи є реальна загроза

Звичайно, існує небезпека спалаху, яка може виникнути, якщо зарядний пристрій видасть напругу, що перевищує необхідну. Проте варто пам’ятати, що всі стандартні сучасні зарядні пристрої мають однакову вихідну напругу — 5 вольтів. Це означає, що можна спокійно використовувати один і той же зарядний пристрій як для смартфона, так і для планшета.

Раніше ми писали, чому не можна використовувати смартфон під час заряджання. Проста порада, яка допоможе продовжити термін служби акумулятора.