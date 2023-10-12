Як заощадити заряд на iPhone, відключивши одну функцію: вона просто поглинає батарею

Деякі функції не обов’язково використовувати, а заряду вони споживають багато

Чому швидко сідає батарея в iPhone, запитують багато користувачів. Якщо з акумулятором все гаразд, то його швидко розряджають багато функцій, які включені за умовчанням, хоча це і не є обов’язковою умовою для коректної роботи. Нещодавно ми розповідали, як продовжити роботу батареї iPhone, відключивши одну з таких функцій.

Ще один подібний поглинач батареї – це Background App Refresh. Як повідомляє портал citizenside, ця функція дозволяє програмам безперервно оновлювати та отримувати вміст у фоновому режимі. Хоча вона забезпечує зручність та гарантує, що коли ви відкриваєте програми, вони містять готову нову інформацію, вона також створює навантаження на час автономної роботи вашого пристрою.

Як зробити так, щоб iPhone не розряджався швидко — один зі способів

Щоб заощадити заряд акумулятора, вимкніть оновлення програм у фоні для деяких із них або взагалі. Як вимкнути фонове оновлення програм на iPhone:

Відкрийте програму "Параметри".

Перейдіть донизу та натисніть Загальні.

Виберіть "Оновлення програми у фоновому режимі".

Ви побачите список програм – вимкніть перемикач біля кожної, для якої потрібно вимкнути оновлення в фоні.

Крім того, ви можете вимкнути фонове оновлення для всіх програм, вимкнувши головний перемикач у верхній частині екрана.

Майте на увазі, що вимкнення оновлень у фоні може призвести до тривалішого завантаження деяких програм після їх відкриття. Однак цей компроміс вартий того, якщо продовження терміну служби батареї вашого iPhone є пріоритетом.

Рекомендовано вимкнути фонове оновлення для тих програм, які не потребують постійного оновлення, наприклад погоди або новин. Адже ви можете вручну оновити вміст, коли це потрібно.

Проте для програм обміну повідомленнями або клієнтів електронної пошти, від яких ви хочете отримувати сповіщення в реальному часі, слід залишити фонове оновлення увімкненим. Вимкнувши Background App Refresh або вибірково увімкнувши його для певних програм, ви можете заощадити заряд батареї та забезпечити, щоб пристрій використовував фонові процеси лише за потреби.

Раніше ми розповідали, чому вигоряє екран телефону і що робити, щоб екран не вигорів. Це може статися на будь-якому пристрої, незалежно від його ціни чи класу.