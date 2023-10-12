Є золоті правила: як зберігати телефон, який не використовується

Декілька простих порад допоможуть вам зберегти життя старому гаджету

Зберігання телефону, який ви вже відправили "на пенсію", але все ж таки хочете його зберегти, має бути правильним, щоб не нашкодити пристрою. Є кілька основних правил, яких варто дотримуватись, якщо ви маєте намір надалі якось використати свій старий гаджет.

Підтримувати робочий стан смартфона досить непросте завдання. Якщо гаджет тривалий час не використовується, він може вийти з ладу. Тому хоч зрідка, але треба йому приділяти увагу. Про це пише УНІАН.

Одним із важливих моментів зберігання старого телефону є його зарядка. Перед тим, як покласти пристрій на довге зберігання, наприклад, шафу, його потрібно зарядити до 50-80% і при цьому, потім регулярно перевіряти його і заряджати.

Зберігати телефон краще в оригінальній упаковці. Однак якщо її з якихось причин немає, необхідно поставити на гаджет захисну плівку та придбати для неї чохол.

Також важливо час від часу перевіряти його стан. Для цього досить просто включити його та залишити на кілька хвилин увімкненим. Такі дії достатньо проводити кілька разів на рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ні в якому разі не можна ставити на заставку свого телефону. Деякі зображення або фото можуть негативно вплинути на ваш настрій.