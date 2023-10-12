Як самостійно очистити динамік у телефоні: прості лайфхаки зі жуйкою та спиртом

Очистити динаміки можна в домашніх умовах за допомогою підручних засобів

Часте використання мобільного телефону, особливо на прогулянках або в громадських місцях, призводить до його забруднення. Як і будь-який пристрій, смартфон вимагає догляду, особливо та його частина, де знаходяться динаміки. Решітки динаміків буквально накопичують в собі пил і бруд. Але є елементарні лайфхаки, як їх почистити.

Протерти телефон і приділити особливу увагу динамікам можна підручними засобами, які є у кожного вдома, пише obozrevatel.com. Запасіться терпінням і приступайте.

Протираємо спиртом

Найпростіший спосіб очищення всього телефону та відділів з динаміками – це протерти їх спиртом. Злегка зволожте ватну паличку спиртом або перекисом і протріть спочатку весь телефон, а потім решітку динаміка. Робити це потрібно обережно, щоб волога не потрапила всередину телефону.

Лайфхак із жуйкою і скотчем

Почистити динаміки можна чимось липким, наприклад жуйкою або скотчем. Прикріпіть липку субстанцію до динаміка і легенько натисніть. Це допоможе усунути шар пилу або дрібні частинки бруду.

Використовуйте голку або пензлик

Ще один спосіб, як очистити решітку, це використовувати голку. Але це потрібно робити дуже делікатно, щоб не зашкодити отвору телефону. Також можна задіяти зубну щітку або м’який пензлик.

Продуйте феном для волосся

Це дуже простий і щадний спосіб. Просто продуйте феном для волосся отвори динаміків, це прибере шар пилу з решітки динаміків та інших отворів смартфона.

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