Як зберегти заряд на iPhone: простий крок, про який усі забувають

Час автономної роботи гаджета можна збільшити кількома способами

Користувачі iPhone часто помічають, що їхній пристрій розряджається швидше, ніж вони очікують. Це відбувається з багатьох причин. Один із способів, як продовжити роботу батареї iPhone, ми описували у попередній статті.

Портал CitizenSide дає ще одну відповідь на питання, що робити, якщо на iPhone дуже швидко сідає батарея. Найпростіший, але дуже ефективний спосіб заощадити заряд – це відрегулювати яскравість екрана.

Як налаштувати яскравість екрана на iPhone — покроково

Чим яскравіший екран, тим більше енергії він споживає. Зменшивши рівень яскравості, можна значно продовжити термін служби батареї пристрою.

Щоб налаштувати яскравість екрана:

проведіть пальцем униз від верхнього правого кута екрана;

ви отримаєте доступ до Центру управління;

скористайтеся повзунком, щоб зменшити яскравість.

Майте на увазі, що дуже низька яскравість може напружувати очі, особливо в умовах яскравого освітлення. Однак пошук зручної золотої середини допоможе збалансувати ефективність батареї та видимість. Крім того, увімкніть функцію автоматичної яскравості у налаштуваннях дисплея. Ця функція регулює яскравість залежно від умов довкілля, забезпечуючи оптимальну видимість та зберігаючи заряд батареї.

Важливо: OLED-дисплеї, наприклад на iPhone X і пізніших моделях, споживають менше енергії, коли відображаються темніші кольори. Ви можете використовувати шпалери з темними тонами або перемикнутися на темний режим, щоб зменшити споживання енергії. Знайшовши правильний баланс між видимістю та енергоспоживанням, ви зможете насолоджуватись більшим часом використання без шкоди для перегляду.

Раніше ми розповідали про ще один дієвий спосіб продовжити час автономної роботи телефону. Що зробити, щоб заощаджувати зарядку на iPhone, ви можете подивитися за вказаним посиланням.