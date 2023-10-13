Wi-Fi на телефоні гальмує? Причина може бути несподіваною

Можливо, проблему буде легко вирішити

Щоб телефон працював як новий довгий час, варто скористатися простими рекомендаціями спеціалістів. Якщо ж смартфон погано ловить Wi-Fi, перш за все варто зробити одну просту річ.

Як пише сайт The Sun, причина поганого з’єднання телефону з інтернетом може бути банальною — йому перешкоджає чохол. Насамперед, зіткнувшись із такою проблемою, потрібно зняти з телефону "одяг".

Справа в тому, що деякі матеріали, з яких виготовлений чохол для телефону, можуть перешкоджати проходженню сигналу Wi-Fi. Швидкість інтернету через це може суттєво знижуватися.

Тому при виборі чохла для телефону варто керуватися не лише естетичними уподобаннями. Хоча більшість матеріалів, з яких вони робляться, не поглинатимуть або блокуватимуть сигнал Wi-Fi або стільникового зв’язку, але є й такі, що це робитимуть.

Зокрема не варто вибирати металевий чохол для телефону, або прикрашений великою кількістю металевих заклепок або блискучих елементів. Сигнали Wi-Fi є радіохвилями і є електромагнітними. Метал поглинає сигнал та знижує швидкість інтернету. На його швидкість не впливають такі матеріали для чохла як шкіра, гума, пластик або силікон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо телефон стоїть на зарядці всю ніч, то з нього потрібно обов’язково знімати чохол. Ігнорування цього правила загрожує сумними наслідками.