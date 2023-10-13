Ніколи не користуйтеся цією функцією: ось чому смартфон так швидко сідає

Лише одне правило врятує акумулятор вашого гаджета

Тривалість роботи акумулятора в мобільному пристрої залежить від різних факторів. Наприклад, деякі дії, такі як використання певних програм та додатків, можуть значно споживати заряд. Щоб збільшити термін роботи телефону без підзарядки, варто звернути увагу на налаштування дисплея, вибір теми, заставки та шпалер.

Лише одна проста звичка може значно продовжити час роботи мобільного пристрою без додаткової зарядки, пише mobile.asda. Просто увімкніть темний режим, і це допоможе заощадити заряд батареї. Не використовуйте світлий фон.

Чому потрібно використовувати темний режим

Один із методів для економії заряду акумулятора та збільшення його терміну служби протягом дня полягає у виборі темних шпалер замість яскравих білих фонів на екрані телефону. Це пов’язано з тим, що ваш мобільний пристрій не потребує додаткової енергії для відображення яскравих і контрастних кольорів на дисплеї.

Раніше ми писали, чому не можна заряджати смартфон уночі. Багато хто звик заряджати свій телефон саме в нічний час, оскільки це дуже зручно. Але є одне "але".