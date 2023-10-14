Не тільки зменшити яскравість: що зробити, щоб iPhone повільніше розряджався

Це один із найефективніших способів

Якщо ви прагнете максимально збільшити час роботи батареї iPhone, раніше ми пропонували один простий, але ефективний метод, про який часто забувають. А сьогодні розглянемо ще один спосіб, що допоможе вирішити питання.

Значно продовжити час роботи акумулятора вашого iPhone можна за допомогою режиму, спеціально розробленого для зменшення енергоспоживання. Як зазначає портал CitizenSide, це налаштування є однією з найефективніших функцій.

Як увімкнути енергоощадження на iPhone — налаштування

Щоб увімкнути режим низького споживання енергії, перейдіть до програми "Налаштування" та натисніть "Акумулятор". Звідти можна перемикнути режим низького споживання енергії або він може автоматично активуватися, коли заряд акумулятора досягне 20% або 10%.

Після активації режиму низького енергоспоживання починають діяти кілька заходів для енергоощадження:

Знижена продуктивність – режим низького енергоспоживання знижує продуктивність пристрою, зменшуючи швидкість процесора. Це зниження продуктивності допомагає заощаджувати заряд акумулятора.

– режим низького енергоспоживання знижує продуктивність пристрою, зменшуючи швидкість процесора. Це зниження продуктивності допомагає заощаджувати заряд акумулятора. Оновлення програм у фоновому режимі – активність у фоновому режимі обмежена. Це не дозволяє програмам оновлювати вміст та дані, коли вони не використовуються.

– активність у фоновому режимі обмежена. Це не дозволяє програмам оновлювати вміст та дані, коли вони не використовуються. Автоматичне блокування — автоматичне блокування екрана налаштовано на більш короткий час. Це заощаджує енергію через більш швидке вимикання дисплея, коли він не використовується активно.

— автоматичне блокування екрана налаштовано на більш короткий час. Це заощаджує енергію через більш швидке вимикання дисплея, коли він не використовується активно. Отримання пошти — отримання нових повідомлень на електронну пошту вимкнено. Ваш iPhone перевірятиме наявність нових повідомлень, тільки коли ви відкриєте програму "Пошта".

— отримання нових повідомлень на електронну пошту вимкнено. Ваш iPhone перевірятиме наявність нових повідомлень, тільки коли ви відкриєте програму "Пошта". Hey Siri — вимкнено функцію голосової активації Hey Siri. Натомість ви можете вручну активувати Siri, натиснувши та утримуючи кнопку "Додому" або бічну кнопку.

— вимкнено функцію голосової активації Hey Siri. Натомість ви можете вручну активувати Siri, натиснувши та утримуючи кнопку "Додому" або бічну кнопку. Візуальні ефекти — деякі візуальні ефекти будуть тимчасово вимкнені, щоб заощадити заряд акумулятора. Це стосується анімації додатків, динамічних шпалер тощо.

Майте на увазі, що в цьому режимі деякі функції можуть бути тимчасово обмежені або вимкнені. Коли ви зарядите iPhone до достатнього рівня, ви можете вимкнути режим низького споживання енергії, щоб відновити повну функціональність.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно заряджати iPhone, щоб не зіпсувати акумулятор. Згодом батарея зношується, але є спосіб відсунути цей момент якнайдалі.