Як очистити кеш у Telegram та Viber: навіщо це потрібно

Telegram та Viber регулярно входять в перелік найпопулярніших месенджерів для спілкування в Україні

Телефон в сучасному світі став не тільки засобом для спілкування. Новини, фільми, ігри — в ньому може бути все. Однак програми створюють кеш-файли, які дозволяють зберігати дані, що часто використовуються. За швидкий доступ доводиться платити — вільним місцем на телефоні. Якщо пам'ять гаджета остаточно забилася, можна видалити кеш файли у програмах, зокрема у месенджерах.

"Телеграф" публікує інструкцію, як видалити кеш-файли у двох програмах для спілкування — Viber та Telegram. Вони обидві мають внутрішні налаштування очистки кешу та не потребують занурення у телефонні параметри.

Як очистити кеш Viber

Натиснувши три крапочки справа внизу основного вікна програми треба перейти в ваш акаунт. Потім — обираєте в меню "Параметри", а в "Параметрах" — "Пам'ять". Програма порахує та покаже скільки пам'яті займає кеш та запропонує його очистити. Фіолетова кнопка стане активною та після натискання кеш очиститься.

Як очистити кеш Viber

Як очистити кеш Telegram

Telegram також дозволяє очистити кеш достатньо швидко. В лівій шторці в програмі обираємо "Налаштування". У цьому мені треба обрати "Дані та сховище". Потім натискаємо "Використання сховища". Програма сама покаже нам, які файли займають місце в кеші по категоріях і запропонує його видалити.

Як очистити кеш Telegram

Зменшити розмір кешу в програмах можна кількома способами. Перший — вимкнути автозавантаження зображень та відео, щоб відкривати та бачити тільки цікаві вам. У Viber це налаштовується в розділі "Мультимедіа", а в Telegram в меню "‎Дані та сховище". Треба або вимкнути автозавантаження або обрати для кожного типу з'єднання бажаний об'єм завантажень для фото та відео (на інструкції підсвічено жовтим). Telegram також дозволяє налаштувати автоматичне видалення кешу. Ця опція знаходиться нижче видалення кешу в розділі "Використання сховища".

"Телеграф" розповідав, що не видаляти кеш — одна з шести популярних помилок в користуванні смартфоном. Вони всі разом скорочують його термін використання.