Розмахувати телефоном у повітрі не потрібно: дві хитрощі, щоб миттєво прискорити сигнал мережі

Зайдіть в налаштування або активуйте особливий режим, щоб паличок на екрані побільшало

З проблемою, коли смартфон не ловить сигнал, стикався кожен. У такій ситуації потрібно лише вдатися до маленьких хитрощів.

Два маловідомі трюки допоможуть покращити сигнал мережі на мобільному телефоні. Про це пише The Sun, посилаючись на слова експерта Sky Mobile П’єра Коппена.

Перший прийом — зміна налаштувань 5G. Якщо ви в дорозі та намагаєтеся зловити мобільний сигнал, налаштуйте параметри мережі. За словами експерта, часто нові телефони намагаються підключити вас до найсучаснішої мережі, наприклад, 5G. Однак вишка може бути занадто далеко, через що ви залишитеся без зв’язку. Користувачам слід переключитися між різними режимами мережі та вибрати найбільш оптимальний.

Другий трюк, що покращить сигнал на смартфоні, активація режиму польоту. Елементарна порада справді працює, зазначає Коппен. Якщо сигнал мобільної мережі нестабільний, увімкніть та вимкніть режим польоту. Така маніпуляція змусить телефон повторно підключитися до мережі, що допоможе прискорити сигнал.

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