Дрон для спецназу: СБУ отримала "народний" БПЛА для розвідки та бомбардування

Два дрони зможуть вести розвідку і самі знищувати виявлені цілі

Бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України продовжують посилювати свої можливості. Вони краще бачитимуть і точніше вражатимуть ворога. Тепер для розвідки у тилу російської армії спецназ отримав ще один новий безпілотник PD-2.

Про це СБУ повідомляє у Telegram-каналі відомства. Дані "пташки" спецназівці використовують для розшуку та знищення цілей, у тому числі з далекобійного та високоточного озброєння.

Інновації на службі ЗСУ

Цей безпілотний комплекс СБУ передав фонд "Повернися живим", для чого волонтери зібрали близько 30 млн. гривень. До його складу входять два розвідувальні безпілотники, мобільний пункт пересування та наземна станція управління, запчастини та інші комплектуючі.

Безпілотник PD-2 є другим, покращеним варіантом "народного" БПЛА PD-1 (People’s Drone) виробництва компанії "Укрспецсистемс" і є далеким безпілотником з радіусом дій до 1000 км. При цьому на ділянці до 180 км оператор може особисто керувати польотом дрона за допомогою радіосигналу.

Передано два PD-2

При загальній вазі 55 кг PD-2 може нести до 14 кг корисного вантажу, головним чином розвідувальної апаратури – кілька камер оснащені потужними зумами для спостереження та передачі даних в режимі реального часу. Тепловізор дозволяє вести розвідку і в нічний час. Нарешті, бомбове навантаження PD-2 в 3 кг дозволяє дрону самому атакувати знайдені цілі.

Сам дрон здатний підніматися на висоту до 5000 метрів, рухатися зі швидкістю від 100 до 140 км/год і триматись у повітрі до 12 годин.

PD-2 у повітрі

А тим часом німецький концерн Rheinmetall розпочне виробництво для потреб ЗСУ автоматизованих комплексів розвідки, виявлення та знищення дронів SurveilSpire.