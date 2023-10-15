Видаляти фото та програми не доведеться: корисна порада, як швидко почистити пам’ять на телефоні

Усього за кілька хвилин можна виправити цю проблему

Багато хто стикався з проблемою нестачі пам’яті на мобільному телефоні. У таких випадках зазвичай починають видаляти з пристрою програми, а також фотографії та відео з галереї. Однак є лайфхаки, які допоможуть звільнити пам’ять іншим способом.

"Телеграф" розповідає, як швидко та просто почистити пам’ять на своєму телефоні. Це займе лише кілька хвилин і надасть додаткові мегабайти на пристрої.

Telegram, WhatsApp, а також інші месенджери забирають велику кількість пам’яті, оскільки програми зберігають у собі файли, відео, гіфки, фото та інше, щоб щоразу користувачеві не доводилося їх завантажувати.

Для вирішення цієї проблеми необхідно просто очистити кеш у програмі. Щоб це зробити, потрібно виконати такі дії:

Відкриваємо програму;

Переходимо до "Налаштування";

Знаходимо розділ "Дані та пам’ять";

Потім натискаємо на "Використання пам’яті";

Після цього натискаємо на "Очистити кеш Telegram".

Так само можна почистити і WhatsApp. До речі, велика кількість пам’яті займає програму TikTok. При очищенні кеша будуть видалені раніше завантажені ефекти, фільтри тощо. Потім їх просто наново потрібно буде навантажити для використання. Однак усі файли залишаться на місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно зробити, щоб зарядити телефон максимально швидко. Для цього потрібно активувати лише одну функцію на смартфоні.