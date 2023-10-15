Як прискорити роботу iPhone та заощадити при цьому заряд батареї: слушна порада

Не пошкодуйте часу і результат вас вразить

Кожна програма, встановлена на вашому iPhone, займає місце в пам’яті і може запускати фонові процеси, навіть якщо вона зараз не використовується. Виконання цих процесів швидко садить заряд акумулятора, особливо якщо у вас одночасно працює кілька програм.

Один із найпростіших способів підвищити загальну продуктивність вашого iPhone, одночасно звільнивши місце – видалити непотрібні програми. Як зазначає портал CitizenSide, це допоможе не тільки розчистити ваш пристрій, а й заощадити заряд акумулятора.

Як видалити програму на iPhone — інструкція

Щоб видалити програми:

натисніть значок будь-якої програми на головному екрані;

утримуйте її, доки всі іконки не почнуть гойдатися;

торкніться піктограми "X" у верхньому куті на тій програмі, яку потрібно видалити;

підтвердьте видалення.

Ви також можете керувати видаленням програми через програму "Параметри", перейшовши в "Загальні" та "Пам’ять iPhone". Тут ви можете переглядати та видаляти програми залежно від їх розміру та частоти використання.

Вирішуючи, які програми видалити, вибирайте ті, якими ви користуєтеся рідко або більше не потрібні. Ігри, платформи соціальних мереж та інші програми, які потребують постійного підключення до інтернету або мають важку графіку, зазвичай споживають більше заряду акумулятора.

Крім того, знайдіть дублікати додатків або старіші версії, які можуть більше не знадобитися. Видалення цих програм не тільки продовжує час роботи акумулятора, але й звільняє цінний простір на пристрої, необхідний для нормальної швидкості роботи.

Важливо: якщо ви виявите, що вам потрібна програма, яку ви видалили раніше, не турбуйтеся. App Store зберігає всі ваші попередні завантаження програм, дозволяючи вам повторно завантажити їх у будь-який час.

Витративши час на видалення непотрібних програм, ви зможете оптимізувати продуктивність свого iPhone та насолоджуватися продовженим часом роботи акумулятора. Регулярна оцінка вашої колекції програм та керування нею гарантує, що ви використовуєте тільки ті програми, які вам дійсно необхідні.

Раніше ми розповідали, яким чином ви можете отримати більше контролю над загальною продуктивністю пристрою. Цей спосіб допомагає також продовжити час роботи батареї iPhone.