Результат вас уразить: що відключити на iPhone, щоб заощадити заряд батареї

Це просте налаштування помітно покращить енергоефективність вашого iPhone

Служба визначення місця розташування – це функція, яка постійно та активно використовує GPS, Wi-Fi та стільникові мережі. Її вимкнення або обмеження допоможе суттєво заощадити заряд акумулятора та переконатися, що пристрій використовує інформацію про місцезнаходження лише за необхідності.

Як зазначає портал CitizenSide, хоча ця функція зручна для різних програм та служб, вона також серйозно виснажує акумулятор. Щоб запобігти швидкій розрядці телефону, вимкніть геолокацію для програм, яким вона не потрібна, або відключіть її зовсім і вмикайте вибірково за необхідності.

Як вимкнути служби геолокації на iPhone — покроково

Для цього потрібно:

відкрити програму "Налаштування" на пристрої;

прокрутити вниз та натиснути "Конфіденційність";

вибрати "Служби розташування".

Ви можете або вимкнути головний перемикач вгорі для всіх програм, або прокрутити список і вибрати, які з них повинні мати доступ до розташування. Важливо відзначити, що певні важливі сервіси, такі як Карти або Find My iPhone, покладаються на ці Служби розташування для належної роботи та відключення може вплинути на їхню роботу.

Вимкнувши Служби місцезнаходження або обмеживши доступ до деяких програм, можна продовжити час роботи акумулятора iPhone. Увімкніть геолокацію лише в тому випадку, якщо вона дійсно потрібна, наприклад, під час використання навігаційних програм, реєстрації в соціальних мережах або використання служб на основі розташування.

Іншим варіантом є вибір опції "При використанні програми" для певних програм у налаштуваннях Служби місцезнаходження. Таким чином, ці програми матимуть доступ до вашого місця розташування лише тоді, коли вони відкриті та активно використовуються.

Не забувайте час від часу переглядати налаштування цих служб, оскільки нові програми можуть вимагати доступу до них. Уважно переглядайте кожен запит, враховуючи необхідність доступу для оптимального використання акумулятора та конфіденційності.

Раніше ми розповідали про ще один спосіб продовжити роботу акумулятора iPhone. Цей режим спеціально розроблений для зменшення енергоспоживання та є одним із найефективніших методів.