Нести на смітник необов'язково: чому телефон повільніше заряджається та як це виправити

На швидкість відновлення заряду впливає не лише кабель

Питання ефективного та швидкого заряджання улюблених гаджетів стає все більш гострим із приходом холодної пори роки та наближення ймовірної загрози нових відключень світла. Саме тому варто звернути увагу на телефон і його процес зарядки, аби переконатися, що він не сповільнився та не має жодних інших проблем.

Якщо ж ви помітили, що смартфон споживає енергію повільніше, не поспішайте бігти у магазин за новою технікою. Як пише NV, цілком імовірно, що більшість причин можна швидко виправити без заміни телефону.

Отже, чому процес заряджання може відбуватися повільніше?

Пошкоджено кабель чи адаптер. Уважно обстежте свій зарядний пристрій, а також огляньте гніздо для зарядки на самому телефоні. Під'єднавши смартфон до електромережі, уважно прислухайтеся: якщо адаптер видає пищання, це точно свідчить про несправність. Яку можуть оперативно усунути у сервісному центрі. Також питання вирішується придбанням нової зарядки.

Уважно обстежте свій зарядний пристрій, а також огляньте гніздо для зарядки на самому телефоні. Під'єднавши смартфон до електромережі, уважно прислухайтеся: якщо адаптер видає пищання, це точно свідчить про несправність. Яку можуть оперативно усунути у сервісному центрі. Також питання вирішується придбанням нової зарядки. Слабке джерело живлення. Швидка зарядка, якою можуть похвастатися більшість нинішніх гаджетів, не здійснюватиметься, якщо ви поновлюєте заряд акумулятора від ноутбука, павербанку чи у автомобілі. Тут варто лише змиритися і почекати трохи довше, аніж заряджання завершиться.

Використання телефона під час зарядки. Така поведінка дорівнює додатковому навантаженню на батарею. Само собою, що це впливає на зниження функціональності гаджета, сповільнення часу зарядки та ймовірне перегрівання. Просто лишіть телефон у спокої на якийсь час, аби дозволити йому швидше "поїсти" електроенергії.

Така поведінка дорівнює додатковому навантаженню на батарею. Само собою, що це впливає на зниження функціональності гаджета, сповільнення часу зарядки та ймовірне перегрівання. Просто лишіть телефон у спокої на якийсь час, аби дозволити йому швидше "поїсти" електроенергії. Проблема з батареєю. Якщо всі попередні способи перевірені і жодним чином не змінили ситуації, швидше за все, у вас пошкоджено акумулятор. У окремих моделях смартфонів їх і досі можна спокійно заміняти, тому зверніться до сервіс-центру, аби дізнатися, чи можливо це. Здебільшого такий ремонт обійдеться вам куди дешевше, аніж придбання нового телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що можна змінити у налаштуваннях смартфона, аби той розряджався повільніше.

Також ми пояснювали, чи можна заряджати телефон, наприклад, кабелем, що початково використовувався для планшета.