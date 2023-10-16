Ніколи не заряджайте так телефон: попередження експерта

Багато хто допускає "крапельну" зарядку, яка вбиває акумулятор.

Напевно, багато хто стикався з тим, що через лічені місяці після покупки телефону він починає помітно швидше розряджатися.

І тому є одна проста причина — зарядка вночі. Про це розповів доцент кафедри інформаційних та комунікаційних технологій CQ University Australia Рітеш Чаг, пише Daily Mail.

"Повна зарядка більшості смартфонів нового покоління займає від 30 хвилин до двох годин. Тому заряджати телефон протягом ночі не тільки не потрібно, це також прискорює старіння акумулятора", — наголошує експерт.

Він пояснює, що це відбувається тому, що літій-іонні батареї в сучасних телефонах хімічно розкладаються через такі фактори, як частота використання пристрою, схеми зарядки та коливання температури. А якщо телефон заряджається всю ніч, це означає, що він залишається підключеним до мережі в кілька разів довше, ніж йому потрібно. Хороша новина в тому, що гаджет автоматично припиняє зарядку, коли заряд батареї досягає 100%, проте фонові програми через якийсь час розряджають акумулятор до 99%, і заряджання починається знову, і так по колу. Згодом така "крапельна" зарядка ушкоджує батарею.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про п’ять простих правил, щоб телефон працював як новенький.