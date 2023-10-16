Одним махом — 20 побивахом: вада техніки росії знищила взвод окупантів під Авдіївкою

Недолік техніки допоміг ЗСУ знищити групу окупантів

Поява на передовій рідкісної та старої військової техніки російських окупантів не тільки робить участь у бойових діях менш ефективною, а й просто небезпечною. Прикладом цього стала нещодавня поразка ворога під Авдіївкою Донецької області, де було знищено рідкісного гусеничного бронетранспортера БТР-50П.

Увагу на це у своєму Telegram-каналі звернув військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, одна особливість БТР та характер його пошкоджень позбавив весь десант шансів на виживання у цій бронемашині.

БТР-50П під Авдіївкою

Ще в лютому 2023 року БТР-50 засвітився на фронті — його виготовляли з 1954 року і давно зняли з озброєння. Але через брак бойових броньованих машин повернули до лав армії окупантів. Свого часу було випущено близько 6500 одиниць, тому їх кількість на консервації явно була неабиякою.

Сам БТР-50П, будучи гусеничною машиною, міг плавати, і хоча мав слабке озброєння (кулемет калібру 7,62 мм) і броню (тримає максимум стрілецьку зброю), мав одну перевагу – у її десантне відділення могли поміститися до 20 осіб. Це робило "п’ятдесятку" одним з найбільш містких у його класі у світі.

Однак Олександр Коваленко наголосив на одній особливості БТР-50П, яка явно коштувала життя десантникам.

"Весь цимес у тому, що цю машину вибухом перевернуло на дах, а вихід десанту у неї здійснюється саме через неї", — вказує експерт на ваду БТР-50П, який став фатальним для десанту.

Якщо при повному завантаженні БТР-50П вміщував до 20 осіб, то точний і потужний удар, що перевернув бронетранспортер, знищив за раз більшу частину мотострілкового взводу (штатний склад до 30 осіб).

Раніше "Телеграф" писав про знищення чергових саморобних "шушпанцерів" окупантів, зроблених на базі тягача МТ-ЛБ через брак нормальних БМП та БТР.