Телефон швидко сідатиме і повільно працюватиме: три часті помилки власників iPhone

Знижує продуктивність смартфона поганий стан акумулятора та ще дві речі

Якщо ваш мобільний телефон повільно працює, можливо, настав час замінити батарею. Але є інші причини, які порушують функціонування гаджета.

Користувачам iPhone варто звернути на три помилки, щоб смартфон прискорився, а акумулятор швидко не розряджався. Порадами ділиться матеріал The Sun.

По-перше, не варто користуватися акумулятором, у якого закінчився термін придатності. Згодом ємність батарей у всіх моделях iPhone та iPad зменшується, як і продуктивність. Ви можете перевірити стан батареї в "Параметри" > "Акумулятор" > "Стан акумулятора". Якщо ваш рівень нижчий за 80%, можливо, варто зайнятися заміною.

По-друге, не допускайте занадто високу або низьку температуру пристрою. Не варто залишати смартфон у теплій машині або користуватися гаджетом під прямим сонячним промінням. Холод теж здатний уповільнити роботу гаджета. Apple рекомендує уникати екстремальних температур.

І третя помилка користувачів – низький обсяг пам’яті iPhone, що може призвести до зниження продуктивності пристрою. Ресурси йдуть на те, щоб звільнити сховище, що погано позначиться на швидкості смартфона.

До речі, почистити пам’ять на мобільному телефоні дуже просто. Про чудовий спосіб раніше писав "Телеграф".