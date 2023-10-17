Три прості кроки, які треба зробити перед зарядкою смартфона: багато хто про це не знає

Ці прості правила збережуть від поломок та прискорять процес

Смартфон може швидко втрачати заряд через те, що в ньому оселився вірус, але так чи інакше заряджати пристрій потрібно регулярно. Щоб процес проходив швидше та без шкоди для гаджета, перед цим потрібно виконати три прості кроки.

Про це розповідає garden.firenews. Користувачі часто нехтують цими діями, а дарма.

Зняти чохол. Фахівці радять взяти собі за правило знімати чохол із телефону перед кожною зарядкою. Річ у тім, що через чохол телефон сильно нагрівається під час зарядки. Це може призвести до виходу гаджета з ладу.

Вимкнути смартфон або перевести його в режим польоту. Вимкнення скоротить час, необхідний для заряджання акумулятора. Якщо немає можливості повністю вимкнути телефон, подібний ефект дасть активація режиму польоту.

Перевірте поверхню, на якій лежатиме телефон під час заряджання. Багато хто не надає цьому значення, проте така неувага може обернутися неприємностями. Необхідно переконатися, що на смартфон не потрапляють прямі сонячні промені. Також не можна класти телефон, підключений до мережі, на м’яку поверхню. Все це може призвести до перегрівання пристрою та виходу з ладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які п’ять звичок "вбивають" ваш телефон. Вони загрожують як його поломкою, так і збоями в роботі.