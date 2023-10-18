Ваш iPhone не сяде довше і відволікатиме менше: корисний лайфхак на замітку

Збережіть заряд телефону та приватність

Повідомлення програм — це зручний спосіб бути в курсі важливої інформації та процесів. Однак надто часті або зайві в конкретний момент оповіщення можуть не тільки відвертати або привертати увагу, а й швидше садити телефон. Раніше ми розповідали, як можна продовжити час роботи батареї на iPhone.

А сьогодні разом із порталом CitizenSide розглянемо, як керувати повідомленнями програм, щоб налаштувати їх відповідно до особистих потреб. Таким чином можна не тільки прибрати фактор, що відвертає увагу, але й знизити непотрібну фонову активність, оптимізувати продуктивність iPhone і заощадити заряд акумулятора.

Як правильно налаштувати повідомлення на iPhone — інструкція

Для цього виконайте такі кроки:

Виберіть Налаштування на своєму пристрої.

Прокрутіть вниз і натисніть "Повідомлення".

Ви побачите список встановлених програм. Торкніться програми, оповіщеннями якої потрібно керувати.

Тут можна налаштувати параметри сповіщень для конкретної програми, включаючи стиль, звук, значки й те, чи з’являються вони на екрані блокування.

Ви також можете вирішити, чи оповіщення програми будуть групуватися або надсилатися окремо.

Якщо ви хочете тимчасово вимкнути сповіщення для програми, ви можете увімкнути перемикач "Дозволити сповіщення" у верхній частині екрана або використовувати налаштування "Центру сповіщень", щоб вибрати, коли і як відображатимуться повідомлення програми.

Приділіть трохи часу, щоб уважно переглянути налаштування кожної програми та визначити, які повідомлення важливі, а які ні. Розгляньте пріоритет оповіщення від важливих для вас програм, обмеживши або відключивши їх в некритичних програмах, які не вимагають вашої негайної уваги.

Вимкнення непотрібних повідомлень допоможе зменшити кількість фонових процесів, що виконуються на вашому пристрої, та заощадити заряд акумулятора. Також слід зазначити, що деякі програми мають власні опції оповіщень у самій програмі. Для подальших налаштувань перевірте їх у кожному окремому додатку, щоб встановити певні повідомлення або повністю вимкнути їх.

Керуючи оповіщеннями програми, ви можете знайти баланс між отриманням інформації, збереженням заряду батареї та оптимізацією продуктивності на вашому iPhone. Також вам може бути цікаво дізнатися, що найбільше садить батарею в iPhone — це саме одна з таких функцій.