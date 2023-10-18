Як підготувати смартфон до роботи під час блекауту: ці хитрощі допоможуть економити заряд

Запам’ятайте ці лайфхаки, вони знадобляться під час вимкнення світла

Українців останнім часом все частіше попереджають про можливість нових ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі, а отже, і про можливі відключення світла. Щоб підготуватися до життя під час блекауту і залишатися на зв’язку, потрібно приготувати свій телефон.

Дуже важливо не тільки зосередитись на економії заряду батареї, але й виписати на листочок найпотрібніші номери телефонів, пише nadiyno.org. Адже якщо ваш телефон все ж таки сяде, повинна бути можливість зв’язатися з рідними або колегами з іншого телефону.

Як підготувати телефон до блекауту?

Цим питанням краще зайнятися заздалегідь, поки немає проблем з електрикою, і телефон завжди заряджений. Щоб не довелося садити заряд на підготовку та економію вже під час відключень. Щоб розуміти, що найбільше садить батарею, потрібно розібратися із функціями смартфона.

Екран та візуалізація

Потрібно скоротити час, коли телефон світиться. Крім того, потрібно зменшити яскравість, поставити темну тему і при необхідності включити "режим читання".

Перегляд відео та мультимедіа

Якщо хочете заощадити заряд батареї — відмовтеся від перегляду соцмереж з яскравими картинками, гіфками та відео. Також варто відмовитися від відео в YouTube та в Instagram, адже це дуже сильно садить батарею.

Фоновий режим програм

Заряд телефону часто витрачається на фонову роботу деяких програм, особливо, якщо вони оновлюються у фоновому режимі. Проаналізуйте роботу фонових програм у своєму смартфоні та відключіть зайві, як і передачу контенту у хмару.

Бездротові функції та зв’язок

Якщо ваш телефон постійно шукає можливість підключитися до Wi-Fi або Bluetooth, він постійно витрачає на це енергію. Це стосується і пошуку мережі телефоном, особливо в тих місцях, де її точно не зловити. Вимикайте ці бездротові функції для збереження заряду.

Програми, якими ви не користуєтеся

Перегляньте всі програми, які є в телефоні в налаштуваннях, і видаліть ті, якими ви не користуєтеся. Це також допоможе заощадити зарядку під час блекауту.

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять ефективних гаджетів, які допоможуть вам пережити блекаут. Цими приладами варто запастись уже зараз.