Що потрібно зробити з телефоном у громадському транспорті: простий трюк убереже від неприємностей

Простий крок захистить від проблем

Смартфон, який став невід’ємною частиною сучасного життя, потребує правильного поводження — наприклад, перед тим, як поставити його на зарядку, потрібно зробити три речі. Також необхідно подбати про свій гаджет, спускаючись у метро.

Про це розповідає garden.firenews. Більшість людей нічого не роблять зі своїм мобільним телефоном у метро, а дарма — зневага до простої дії сильно збільшує навантаження на пристрій.

Річ у тім, що в метро не дуже хороший мобільний зв’язок. Однак смартфон продовжує шукати сигнал знову та знову. Внаслідок цього рівень заряду батареї швидко знижується. Якщо людина користується метро регулярно, — наприклад, з його допомогою щодня добирається на роботу, акумулятор зношуватиметься значно швидше.

Однак активація однієї функції захистить від цієї проблеми. Спускаючись у метро, телефон треба перевести в режим польоту. Щоб активувати авіарежим, потрібно опустити шторку повідомлень та натиснути круглу кнопку із зображенням літака.

Після цього всі бездротові технології на пристрої будуть вимкнені. Мобільний телефон перестане "ловити" сигнал і шукати мережу Wi-Fi, а заряд батареї не буде швидко витрачатися. Після виходу з метро режим польоту слід вимкнути.

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