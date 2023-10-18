Як зарядити телефон в умовах блекауту: чотири робочі способи, щоб залишатися на зв’язку

Головне не панікувати, щось із цього точно є у вас вдома

З настанням холодів українців дедалі частіше попереджають про можливі відключення світла найближчим часом. Ми вже розповідали, як підготувати смартфон до роботи під час блекауту, а сьогодні пропонуємо дізнатися, як зарядити пристрій, якщо він уже сів.

Є кілька способів зарядити телефон під час вимкнення електроенергії, пише psm7.com. Головне не панікувати, тому що у вас вдома точно є щось необхідне.

Повербанк

Найпростіше рішення — придбати павербанк та заряджати телефон від нього. Найпростішого і найдешевшого повербанку на 10 000 mAh вистачить, як мінімум, на дві зарядки телефону. І звичайно, якщо вже зарядили пристрій, то потрібно дбати про збереження заряду.

Велосипедний генератор

Якщо ви власник велика, то у вас має бути велосипедний генератор. Це такий пристрій, який встановлюють для ліхтаря на двоколісному. Звичайно, це не найзручніший спосіб заряджати телефон, але в екстреній ситуації може здорово виручити.

Акумулятор у машині

Якщо у вас є машина, то проблем із заряджанням телефону не виникне, оскільки заряджатися можна в авто. Якщо машини немає, можна попроситися зарядити телефон у знайомих чи сусідів. Головне мати під рукою потрібний кабель для заряджання.

Ноутбук та колонки

Мало хто знає, що заряджати телефон можна від портативних колонок, оскільки вони теж своєрідний повербанк. Потрібно просто приєднати до них USB кабель. Та сама історія і з ноутбуком, за його допомогою також можна заряджати смартфони.

Раніше "Телеграф" розповідав про прості способи приготувати або розігріти їжу під час блекауту. Ці лайфхаки стануть у пригоді на випадок блекаутів.