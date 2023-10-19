Заощадить заряд і трафік: відключіть одну непотрібну функцію на iPhone і здивуйтеся результату

Використовуйте Wi-Fi замість мобільних даних

Нещодавно ми розповідали про чудовий спосіб заощадити заряд акумулятора вашого iPhone. Ще один метод – це використовувати Wi-Fi замість стільникових даних, коли це можливо.

Коли пристрій під'єднано до Wi-Fi, він не тільки забезпечує швидший та стабільніший доступ до інтернету. Портал CitizenSide зазначає, що це мінімізує використання мобільної передачі даних, яка може значно розряджати акумулятор.

Що треба відключити, щоб iPhone не розряджався — порада

Одна з функцій, яка призводить до більш швидкого розрядження батареї — Wi-Fi Assist. Вона автоматично перемикає пристрій на стільниковий зв’язок, коли сигнал Wi-Fi слабкий. Хоча це забезпечує безперервне підключення до інтернету, це може призвести до збільшення використання стільникових даних та потенційної розрядки акумулятора.

Щоб вимкнути Wi-Fi Assist, перейдіть до програми "Налаштування", торкніться "Cellular" і прокрутіть вниз, щоб знайти функцію Wi-Fi Assist. Додаткові моменти, пов’язані з Wi-Fi та економією батареї:

Керування налаштуваннями мережі Wi-Fi. У програмі "Параметри" виберіть "Wi-Fi", щоб переглянути список доступних мереж. Якщо є відомі мережі, якими ви більше не користуєтеся або не довіряєте, ви можете вибрати "Забути" про них. Це дозволяє запобігти автоматичному підключенню пристрою до непотрібних або ненадійних мереж, заощаджуючи заряд акумулятора.

У програмі "Параметри" виберіть "Wi-Fi", щоб переглянути список доступних мереж. Якщо є відомі мережі, якими ви більше не користуєтеся або не довіряєте, ви можете вибрати "Забути" про них. Це дозволяє запобігти автоматичному підключенню пристрою до непотрібних або ненадійних мереж, заощаджуючи заряд акумулятора. Використовуйте дзвінки Wi-Fi. Якщо оператор підтримує дзвінки Wi-Fi, увімкнувши цю функцію, ви зможете здійснювати та приймати дзвінки через мережу Wi-Fi замість використання стільникових даних. Це не тільки зберігає заряд акумулятора, але й покращує якість зв’язку у слабких стільникових сигналах.

Вимкніть доступ до мобільних даних для деяких програм. Деякі програми можуть постійно використовувати мобільні дані у фоновому режимі, навіть якщо ви підключені до Wi-Fi. Щоб запобігти цьому непотрібному використанню, ви можете перейти в програму "Налаштування", натиснути "Стільниковий зв’язок" і прокрутити вниз, щоб вручну вимкнути доступ до мобільних даних для певних програм, які не важливі для роботи в інтернеті.

Віддаючи перевагу Wi-Fi над мобільними даними, ви можете значно продовжити час роботи акумулятора свого iPhone. Скористайтеся перевагами доступних мереж Wi-Fi, керуйте налаштуваннями Wi-Fi та вимкніть непотрібний доступ до мобільних даних, щоб повністю оптимізувати енергоефективність пристрою.

Раніше ми розповідали, як прискорити роботу iPhone та заощадити при цьому заряд батареї. Витративши зовсім небагато часу, ви зможете оптимізувати продуктивність телефону та насолоджуватися більш тривалим автономним використанням пристрою.