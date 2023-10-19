Встигнути за 10 хвилин: як швидко зарядити телефон — 3 головні лайфхаки

Ви завжди зможете залишатися на зв’язку

Буває так, що ми просто не вистачає часу зарядити свій мобільний телефон. Багато хто звертає на це увагу, коли їм потрібно терміново кудись йти, а часу на зарядку практично немає.

"Телеграф" розповідає про те, за допомогою яких хитрощів можна встигнути зарядити гаджет буквально за 10 хвилин. Для цього ви повинні пам’ятати про три прості правила.

Не заряджайте телефон від ноутбука

Якщо вам потрібно "вичавити" якнайбільше від зарядки, відмовтеся від цієї ідеї. Гаджет потрібно заряджати лише через зарядний пристрій, підключений до розетки. Якщо ви підключите кабель до ноутбука, телевізора або іншого пристрою, зарядка буде йти дуже повільно.

Не потрібно постійно перевіряти рівень заряду

Коли ви поспішаєте, ви постійно будете в паніці перевіряти рівень зарядки. Але щоразу, коли ви це робите, ви гальмуйте процес заряджання. Справа в тому, що ви будете включати екран для цього, а це також потребує певних витрат від акумулятора.

Вимкніть WiFi та інші бездротові технології

Вам потрібно потурбуватися про те, щоб під час зарядки було вимкнено всі фонові програми. Вони також заважатимуть процесу, а без них зарядка йде в рази краще.

Якщо хочете вирішити питання одним махом — поставте телефон у режим польоту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що як правильно економити заряд телефону.