Навіщо перезавантажувати смартфон щодня: користі більше, ніж ви вважаєте

Вмикайте та вимикайте телефон регулярно, і ось чому

Багато користувачів забувають про перезавантаження мобільного телефону, проте проста маніпуляція дуже корисна. Вмикання-вимикання гаджета щодня навіть допомагає захиститися від хакерів.

Рекомендується перезавантажувати смартфон кожен день. Таку пораду дають техноексперти у матеріалі Best Life.

Так, користувачам варто мати звичку регулярно вимикати, а потім через п’ять хвилин включати гаджет. Перезавантаження – один із способів зберігати кібергігієну. Нехитрий крок дасть захист від шпигунського ПЗ, оскільки таким чином ви закриваєте активні програми і зупиняєте всі процеси, що працюють у фоновому режимі, чим заважаєте хакерам.

Звичайно, цей трюк не зможе захистити вас від усіх загроз (наприклад, якщо ваш пароль вже вкрадений зловмисниками), але порушення стане незручністю для кібершахраїв. Особливо рятівним перезавантаження стане, якщо хакери щойно отримали доступ до вашого пристрою.

Крім того, радимо не забувати вживати інших захисних заходів проти кібератак. Встановіть надійний пароль, оновлюйте програмне забезпечення, зберігайте резервну копію даних, увімкніть систему відстеження на випадок крадіжки гаджета.

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