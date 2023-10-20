Так думають усі та помиляються: закриття яких програм справді економить заряд батареї iPhone

Є лише три випадки, коли закриття програм корисно

Одним з найпоширеніших переконань є те, що закриття програм, що не використовуються, з перемикача додатків збільшує час роботи акумулятора на iPhone. Але, хоча деякі програми й справді можуть продовжувати працювати у фоновому режимі та споживати ресурс, iOS максимально оптимізовано для ефективного управління цими процесами.

У більшості випадків закриття програм вручну не впливає на час автономної роботи, зазначає портал citizenside. Однак є випадки, коли закриття деяких програм може бути корисним для оптимізації роботи акумулятора.

Як оптимізувати батарею на iPhone — перевірте ці програми

Ось коли це може бути корисним:

Програми, що надмірно використовують фонове оновлення — деякі програми, що постійно оновлюють дані у фоновому режимі, можуть споживати більше заряду акумулятора. Якщо ви помітили, що певна програма постійно розряджає батарею, закрийте її з перемикача програм, щоб зберегти енергію.

— деякі програми, що постійно оновлюють дані у фоновому режимі, можуть споживати більше заряду акумулятора. Якщо ви помітили, що певна програма постійно розряджає батарею, закрийте її з перемикача програм, щоб зберегти енергію. Програми з відомими проблемами , пов’язаними з розрядженням батареї — іноді певні програми можуть мати помилки або проблеми з продуктивністю, що призводить до надмірного споживання енергії. У цих випадках проблему можна вирішити, закривши та перезапустивши програму вручну.

, пов’язаними з розрядженням батареї — іноді певні програми можуть мати помилки або проблеми з продуктивністю, що призводить до надмірного споживання енергії. У цих випадках проблему можна вирішити, закривши та перезапустивши програму вручну. Програми, які широко використовують геодані вашого пристрою. Наприклад, програми навігації або обміну подорожами активно використовують GPS, що може розряджати акумулятор. Якщо вам не потрібні ці програми постійно, їх закриття з перемикача може допомогти заощадити енергію.

Хоча закриття програм вручну в більшості випадків помітно не продовжує час роботи акумулятора, це може виявитися корисним у певних ситуаціях. Моніторинг використання програм, закриття енергомістких програм та забезпечення використання служб на основі місця перебування лише за необхідності можуть допомогти оптимізувати продуктивність акумулятора.

Як закрити програму на iPhone — три кроки

Для цього виконайте такі дії:

Двічі клацніть головний екран, щоб отримати доступ до перемикача програм.

Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб знайти програму, яку потрібно закрити.

Проведіть пальцем вгору по попередньому перегляду програми, щоб закрити її.

Як закрити програми на iPhone без кнопки додому — просто проведіть пальцем по екрану знизу вгору. Важливо зауважити, що закриття програм з перемикача видаляє їх з активної пам’яті, а не з пристрою. Коли ви перезапустите закриту програму, вона продовжить роботу з того місця, де ви зупинилися.

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