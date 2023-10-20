Так думають усі та помиляються: закриття яких програм справді економить заряд батареї iPhone
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Є лише три випадки, коли закриття програм корисно
Одним з найпоширеніших переконань є те, що закриття програм, що не використовуються, з перемикача додатків збільшує час роботи акумулятора на iPhone. Але, хоча деякі програми й справді можуть продовжувати працювати у фоновому режимі та споживати ресурс, iOS максимально оптимізовано для ефективного управління цими процесами.
У більшості випадків закриття програм вручну не впливає на час автономної роботи, зазначає портал citizenside. Однак є випадки, коли закриття деяких програм може бути корисним для оптимізації роботи акумулятора.
Як оптимізувати батарею на iPhone — перевірте ці програми
Ось коли це може бути корисним:
- Програми, що надмірно використовують фонове оновлення — деякі програми, що постійно оновлюють дані у фоновому режимі, можуть споживати більше заряду акумулятора. Якщо ви помітили, що певна програма постійно розряджає батарею, закрийте її з перемикача програм, щоб зберегти енергію.
- Програми з відомими проблемами, пов’язаними з розрядженням батареї — іноді певні програми можуть мати помилки або проблеми з продуктивністю, що призводить до надмірного споживання енергії. У цих випадках проблему можна вирішити, закривши та перезапустивши програму вручну.
- Програми, які широко використовують геодані вашого пристрою. Наприклад, програми навігації або обміну подорожами активно використовують GPS, що може розряджати акумулятор. Якщо вам не потрібні ці програми постійно, їх закриття з перемикача може допомогти заощадити енергію.
Хоча закриття програм вручну в більшості випадків помітно не продовжує час роботи акумулятора, це може виявитися корисним у певних ситуаціях. Моніторинг використання програм, закриття енергомістких програм та забезпечення використання служб на основі місця перебування лише за необхідності можуть допомогти оптимізувати продуктивність акумулятора.
Як закрити програму на iPhone — три кроки
Для цього виконайте такі дії:
- Двічі клацніть головний екран, щоб отримати доступ до перемикача програм.
- Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб знайти програму, яку потрібно закрити.
- Проведіть пальцем вгору по попередньому перегляду програми, щоб закрити її.
Як закрити програми на iPhone без кнопки додому — просто проведіть пальцем по екрану знизу вгору. Важливо зауважити, що закриття програм з перемикача видаляє їх з активної пам’яті, а не з пристрою. Коли ви перезапустите закриту програму, вона продовжить роботу з того місця, де ви зупинилися.
Раніше "Телеграф" розповідав, як заощадити заряд батареї iPhone. Для цього достатньо відключити одну з непотрібних на загал функцій.