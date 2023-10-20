Зарядка телефону від ноута: в якому разі цього не можна робити і чим загрожує

Експерти дали важливу пораду

Смартфон, який став невід’ємною частиною сучасного життя, потребує правильного поводження — наприклад, перед тим, як поставити його на зарядку, потрібно зробити три речі. Фахівці розповіли, чи шкідливо заряджати телефон від ноутбука, і на що обов’язково потрібно звернути увагу.

Про це пише портал itechua. Заряджання телефону від ноутбука здійснюється через будь-який вільний USB-роз’єм. Це може бути як порт USB-A, і сучасний USB-интерфейс.

Подібний спосіб заряджання не завдає шкоди смартфону. Це нічим не загрожує ані йому, ані ноутбуку. Обидва пристрої мають контролер, який обмежує енергію, що подається. Тобто якщо смартфон підтримує 18-ватну зарядку, то в процесі відновлення енергії він отримуватиме струм потужністю 18 Вт, навіть якщо адаптер живлення для ноутбука розрахований на 65 Вт.

Однак кабель, через який відбувається заряд, має був справний, оскільки будь-яке його пошкодження може завдати шкоди або ноуту або телефону. Тому ніколи не можна заряджати смартфон від ноутбука, якщо кабель проблемний.

За словами фахівців, для зарядки смартфона від ноуту краще вибирати роз’єм USB Type-C. Причому можна використовувати навіть порт, задіяний для поповнення запасів енергії самого ноутбука. Він здатний працювати у зворотний бік.

Якщо ноутбук не заряджає телефон, спочатку потрібно переконатися, що штекер вставлений до кінця. Можна спробувати перейти на інший роз’єм. Якщо з кабелем і портами все гаразд, а заряджання не відбувається, потрібно перезавантажити обидва пристрої.

Важливо враховувати, що передача енергії може бути обмежена, якщо на ноутбуці мало заряду, а його порти видають недостатню для смартфона потужність. Виходом може стати використання кабелю швидкої зарядки.

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