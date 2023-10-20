Фен не включайте: що робити з телефоном, що впав у воду

Сушити смартфон у духовці в жодному разі не можна

Падіння мобільного телефону у воду може "вбити" гаджет, проте користувачі здатні цьому запобігти. Діяти потрібно швидко, але акуратно, наприклад, фен у такій ситуації лише посилить пошкодження.

Якщо ваш смартфон впав у воду, дотримуйтесь простих рекомендацій. Про це йдеться у матеріалі Lifewire.

Так, якщо до гаджету потрапить вода, то є ризик пошкодження деталей пристрою і навіть не виключено замикання. Елементарні кроки допоможуть врятувати телефон.

По-перше, вам потрібно вимкнути телефон. Поки всередині залишається вода, не можна вмикати гаджет. При цьому ніколи не використовуйте фен, мікрохвильову піч, духовку або інші джерела тепла для сушіння смартфона після падіння у воду.

По-друге, зніміть чохол. Матеріал може затримувати воду на корпусі телефону, звідки вона ризикує проникнути всередину пристрою.

По-третє, вийміть SIM-картку. Промокніть її насухо.

По-четверте, зніміть акумулятор, якщо є така можливість. Витріть батарею, а кришку акумулятора залиште відкритою. Якщо акумулятор незнімний, пропустіть цей крок.

Слід максимумально "роздягнути" телефон, щоб усі деталі могли висохнути. Тільки після цього протирайте гаджет насухо, видаляйте залишки води зовні та всередині. Для цього підійде чиста тканина з мікрофібри, так ви уникнете подряпин.

Потім обережно струсіть гаджет, щоб видалити воду з порту зарядки, динаміків, кнопок, гнізда для навушників, гнізда для SIM-карти та інших отворів.

Як висушити мокрий телефон

Виручить у ситуації з намоклим телефоном силікагель, який постачається в маленьких пакетиках з багатьма новими електронними пристроями. У крайньому випадку використовуйте кус-кус, овес або будь-яку іншу абсорбувальну речовину. Для цього вставте гаджет у вибраний матеріал, але не беріть герметичний контейнер. Важливо, щоб вода могла випаровуватися.

Дайте телефону спокій на 24-48 годин. Лише після цього можна знову ввімкнути пристрій.

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