Повільний смартфон перестане вас дратувати: маленькі хитрощі
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Звільніть пам’ять, відключіть фонове оновлення і ще кілька порад допоможуть вирішити проблему з гаджетом-"равликом"
Багато користувачів страждають від повільної роботи смартфона. Причин цьому є чимало, але, на щастя, є багато способів виправити ситуацію.
Щоб прискорити мобільний телефон, зверніть увагу на кілька хитрощів. Порадами ділиться Lifewire.
Так, Android найчастіше "гальмує" через проблеми з програмним та апаратним забезпеченням. Перше стосується місця для зберігання і пам’яті. Друге — застарілих програм або збоїв операційної системи. Крім того, порушувати продуктивність гаджета може несправна батарея.
Що зробити з телефоном, щоб він швидше працював:
- Закрийте програми, які не потрібні на цей момент.
- Очистіть кошик.
- Видаліть програми, якими не користуєтеся.
- Очистіть кеш додатків.
- Забороняється працювати у фоновому режимі.
- Оновіть програми й операційну систему.
- Використовуйте полегшені версії програм.
- Встановіть антивірусний сканер.
- Не використовуйте живі шпалери.
- Видаліть застосунки, які найбільше завантажують пам’ять телефону.
- Мінімізуйте анімацію.
- Скиньте налаштування (кардинальний крок).
Раніше "Телеграф" розповідав, що сприятливо позначиться на роботі смартфона щоденне перезавантаження. Ця звичка має користі більше, ніж вважають користувачі.