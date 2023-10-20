Повільний смартфон перестане вас дратувати: маленькі хитрощі

Звільніть пам’ять, відключіть фонове оновлення і ще кілька порад допоможуть вирішити проблему з гаджетом-"равликом"

Багато користувачів страждають від повільної роботи смартфона. Причин цьому є чимало, але, на щастя, є багато способів виправити ситуацію.

Щоб прискорити мобільний телефон, зверніть увагу на кілька хитрощів. Порадами ділиться Lifewire.

Так, Android найчастіше "гальмує" через проблеми з програмним та апаратним забезпеченням. Перше стосується місця для зберігання і пам’яті. Друге — застарілих програм або збоїв операційної системи. Крім того, порушувати продуктивність гаджета може несправна батарея.

Що зробити з телефоном, щоб він швидше працював:

Закрийте програми, які не потрібні на цей момент.

Очистіть кошик.

Видаліть програми, якими не користуєтеся.

Очистіть кеш додатків.

Забороняється працювати у фоновому режимі.

Оновіть програми й операційну систему.

Використовуйте полегшені версії програм.

Встановіть антивірусний сканер.

Не використовуйте живі шпалери.

Видаліть застосунки, які найбільше завантажують пам’ять телефону.

Мінімізуйте анімацію.

Скиньте налаштування (кардинальний крок).

Раніше "Телеграф" розповідав, що сприятливо позначиться на роботі смартфона щоденне перезавантаження. Ця звичка має користі більше, ніж вважають користувачі.