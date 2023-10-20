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Повільний смартфон перестане вас дратувати: маленькі хитрощі

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Прискорити роботу гаджета дуже просто Новина оновлена 20 жовтня 2023, 15:40
Прискорити роботу гаджета дуже просто. Фото Freepik

Звільніть пам’ять, відключіть фонове оновлення і ще кілька порад допоможуть вирішити проблему з гаджетом-"равликом"

Багато користувачів страждають від повільної роботи смартфона. Причин цьому є чимало, але, на щастя, є багато способів виправити ситуацію.

Щоб прискорити мобільний телефон, зверніть увагу на кілька хитрощів. Порадами ділиться Lifewire.

Так, Android найчастіше "гальмує" через проблеми з програмним та апаратним забезпеченням. Перше стосується місця для зберігання і пам’яті. Друге — застарілих програм або збоїв операційної системи. Крім того, порушувати продуктивність гаджета може несправна батарея.

Що зробити з телефоном, щоб він швидше працював:

  • Закрийте програми, які не потрібні на цей момент.
  • Очистіть кошик.
  • Видаліть програми, якими не користуєтеся.
  • Очистіть кеш додатків.
  • Забороняється працювати у фоновому режимі.
  • Оновіть програми й операційну систему.
  • Використовуйте полегшені версії програм.
  • Встановіть антивірусний сканер.
  • Не використовуйте живі шпалери.
  • Видаліть застосунки, які найбільше завантажують пам’ять телефону.
  • Мінімізуйте анімацію.
  • Скиньте налаштування (кардинальний крок).

Раніше "Телеграф" розповідав, що сприятливо позначиться на роботі смартфона щоденне перезавантаження. Ця звичка має користі більше, ніж вважають користувачі.

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#Смартфон #Телефон