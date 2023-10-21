Ви просто вбиваєте батарею: чому не варто використовувати телефон під час заряджання

Термін служби акумулятора може значно зменшитись

Сучасній людині смартфон став просто незамінним помічником. Це й особистий секретар, що нагадує про дні народження та інші важливі події, і постійний зв’язковий з рідними та близькими, розважальний центр і джерело будь-якої інформації, що нас цікавить. Тим більше важливо знати, як заряджати телефон, щоб не зіпсувати акумулятор раніше, ніж це було б можливо.

Ще один важливий момент — це робота з телефоном під час того, як гаджет під'єднано до зарядного пристрою. Багато користувачів і не замислюються, до чого це може призвести.

Чи можна користуватися телефоном під час заряджання – небажано

Якщо під час заряджання ви:

переглядаєте соцмережі;

читаєте канали новин;

граєте в ігри;

дивитеся відео;

розмовляєте по мобільному або відеозв’язку — ви наражаєте свій пристрій на великий ризик.

Зокрема, батарея телефону і так нагрівається під час заряджання, а активне використання призводить до ризику критичного перегріву. В кращому випадку від надмірного навантаження акумулятор зношуватиметься набагато швидше, ніж передбачив виробник, і телефон набагато раніше почне погано зберігати заряд батареї та швидко розряджатися. У гіршому випадку можливе пошкодження батареї — відомо, що деякі акумулятори вибухали від перегріву.

Варто зазначити, що сучасні пристрої мають дещо кращий захист від перегріву, ніж попередні смартфони. Також врахуйте, що якщо користуватися телефоном, який підключений до мережі, збільшується не тільки температура батареї, але й час відновлення заряду. Тому чи використовувати телефон під час заряджання, визначте за своїми пріоритетами.

Пам’ятайте, що дбайливе ставлення до гаджета значно продовжить термін його життя та збереже продуктивність. Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо телефон почав працювати повільно — всі знають, як сильно дратує, коли пристрій гальмує.