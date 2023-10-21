Три відмінності поганого смартфона від хорошого: як не помилитися з вибором і не купити "цеглину"

Йдеться про камеру і не лише

Якщо власник дотримується п’яти простих правил, його смартфон довго працюватиме як новенький, однак рано чи пізно гаджет зношується і морально застаріває, та настає час купувати новий. Експерти розповіли, на що варто орієнтуватися при виборі телефону, щоб користування ним тішило.

Про це пише сайт itechua. Насамперед треба звернути увагу на ціну, на думку експертів – смартфон вартістю до 10 тисяч – можна назвати поганим, а вартістю від 15 000 – вже добрим. Однак це досить умовно, є винятки, тому потрібно орієнтуватися на надійніші критерії.

Низька якість звуку, фото та відео

Камера в бюджетному смартфоні часто слабка — особливо це помітно при нестачі світла — мінімальна деталізація. Звук такі телефони теж погано записується — він зазвичай приглушений і сильно страждають на частоти. Це позначається не лише на зйомці відео, а й на розмовах. Перед покупкою потрібно обов’язково перевірити телефон на якість звуку, фото та відео.

Слабка "начинка"

У низькоякісному смартфоні буде слабкий процесор одного з минулих поколінь та невелика кількість оперативної пам’яті – 1,2 і навіть 3 гігабайти. Через це багатозадачність такого девайса буде на низькому рівні. Крім того, пристрій часто гальмуватиме, на ньому також не можна буде запускати сучасні ігри.

Об’єм постійної пам’яті

У недорого гаджета він рідко перевищує 32 гігабайти. Однак цього недостатньо — сама операційна система займатиме 10-15, а на програми та медіафайли залишиться зовсім мало. Хоча обсяг пам’яті можна збільшити за допомогою карти, це не завжди є виходом. Деякі програми встановити на неї не можна, крім того, швидкість та надійність карти пам’яті залишає бажати кращого.

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