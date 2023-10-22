Батарея iPhone не сідатиме зі швидкістю світла: що для цього зробити

Навантаження на акумулятор значно підвищується в місцях зі слабким прийомом сигналу мережі

Ваш iPhone докладає додаткових зусиль, щоб підтримувати з’єднання в зоні зі слабким стільниковим сигналом або в місцях, де його немає зовсім. Цей постійний пошук мережі призводить до того, що телефон швидко розряджається, оскільки збільшується швидкість розряду акумулятора.

Щоб уникнути цієї проблеми, ви можете скористатися режимом, який вимикає бездротовий зв’язок на пристрої. Як зазначає портал CitizenSide, активація режиму польоту запобігає постійному пошуку сигналу, зберігаючи заряд акумулятора в місцях зі слабким прийомом.

Як увімкнути режим польоту на iPhone — інструкція

Щоб увімкнути режим польоту, виконайте такі дії:

проведіть пальцем вниз від верхнього правого кута на iPhone X та новіших моделях;

проведіть пальцем знизу вгору екрана на старіших моделях;

у Центрі управління, що відкрився, торкніться значка літака.

Коли режим польоту активний, ваш iPhone відключений від стільникових мереж, Wi-Fi та Bluetooth. Ви не зможете отримувати дзвінки, надсилати та отримувати повідомлення або вийти в інтернет, але ви все ще можете використовувати інші функції пристрою.

При цьому, коли це буде потрібно, ви можете увімкнути Wi-Fi або Bluetooth окремо, навіть якщо режим польоту активний. Для цього перейдіть до Центру керування і торкніться потрібної піктограми, щоб увімкнути функцію.

Режим "У літаку" може значно продовжити термін служби акумулятора вашого iPhone, коли ви перебуваєте в місцях з поганою якістю сигналу. Тимчасово вимкнувши весь бездротовий зв’язок, ви можете заощаджувати заряд батареї, доки не повернетеся в зону з кращим прийомом.

А коли ви перебуваєте в зоні зі стійким сигналом Wi-Fi, ви можете використати іншу хитрість, щоб продовжити час роботи батареї. Дізнайтеся за посиланням, як заощадити заряд на iPhone, відключивши один із сервісів. Ця функція здебільшого не потрібна і виснажує акумулятор.