Радикальний спосіб: як швидко зарядити смартфон

Названо прискорений спосіб заряджання

Ймовірно, кожен користувач стикався з подібною ситуацією, коли потрібно швидко зарядити мобільний телефон, але часу на це майже немає. На перший погляд здається, що збільшити рівень заряду батареї до максимального практично неможливо. Але насправді є радикальний метод розв'язання цієї проблеми.

Суть цього лайфхака не в тому, щоб включати функцію "У літаку". Цей режим, безумовно, прискорює процес заряджання шляхом тимчасового відключення бездротових технологій. Однак, замість того, щоб активувати цей режим, можна повністю вимкнути смартфон. Про це пише itechua.

Радикальний спосіб

Коли смартфон повністю вимкнено, він не витрачає енергію на різні фонові процеси, що дозволяє йому заряджатися набагато швидше. Просто натисніть кнопку на боці смартфона, і ніщо не заважатиме його акумулятору заряджатися, будь то Wi-Fi, Bluetooth або фонові програми. Щодо цього повне вимикання смартфона є більш ефективним методом, ніж активація режиму "У літаку".

Тривалість служби батареї мобільного телефону піддається впливу різних факторів, включаючи правильне поводження зі смартфоном. Раніше ми писали, що швидко розряджає батарею як в Android, так і в iPhone.