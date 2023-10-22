Пожирає одним махом: що миттєво розряджає ваш смартфон

Один елементарний "хак" допоможе телефону залишатися зарядженим довше

Тривалість роботи акумулятора смартфона залежить не тільки від характеристик зарядного пристрою, але також від різних інших факторів. Під час заряджання мобільного телефону ми часто робимо помилки, які можуть негативно позначитися на довговічності батареї.

Одна проста хитрість допоможе продовжити заряд телефону. Її суть дуже елементарна: необхідно уникати одночасного закриття всіх програм і додатків на вашому смартфоні. Про це пише bestlifeonline.

Як заощадити рівень батареї смартфона

Попри те, що залишення багатьох програм відкритими може призвести до швидкої розрядки батареї, насправді в довгостроковій перспективі це може мати протилежний ефект. Виявляється, закриття всіх програм одночасно і їх подальше повторне відкриття фактично може сильніше розрядити акумулятор, ніж якщо ви просто залишили їх працювати одночасно.

Зазначимо, що тривалість служби батареї мобільного телефону піддається впливу різних факторів, включаючи правильне звернення. Раніше ми писали, що швидко розряджає батарею як в Android, так і в iPhone.