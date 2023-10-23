Що відключити на iPhone, щоб батарея не сідала: ця функція вам точно не потрібна

Обмежте використання динамічних шпалер

Ваш iPhone пропонує різноманітні динамічні шпалери, які забезпечують візуально привабливу анімацію чи ефекти на головному та заблокованому екрані пристрою. Щоб оптимізувати час роботи батареї на iPhone, є декілька способів і один з найкращих — це обмежити використання динамічних фонових малюнків та замість них перемикнутися на статичні.

Хоча динамічні шпалери можуть покращити загальну естетику вашого iPhone, вони також споживають більше заряду акумулятора, ніж статичні шпалери, пояснює портал CitizenSide. Динамічні шпалери використовують апаратні ресурси для відтворення анімації, що призводить до збільшення розряджання акумулятора.

Як вимкнути анімацію на iPhone — інструкція

Щоб змінити налаштування шпалер:

Відкрийте програму Настройка пристрою.

Торкніться Шпалери.

Виберіть "Вибрати нові шпалери".

Виберіть "Знімки" або "Огляд" для статичних параметрів або "Живі" для динамічних шпалер.

Перегляньте доступні параметри та виберіть шпалери на свій смак.

Натисніть "Встановити", щоб застосувати шпалери до головного екрана, екрана блокування або обох.

Якщо ви виберете статичні шпалери, дисплей вашого iPhone не відображатиме постійно анімацію або динамічні ефекти, що сприяє більш ефективному використанню батареї. Це невелике коригування сприяє продовженню терміну служби акумулятора пристрою.

Якщо ви все ще волієте використовувати динамічні шпалери, спробуйте встановити їх тільки для певних випадків або тимчасово, щоб насолодитися їх візуальною привабливістю. Після цього поверніться до статичних шпалер, щоб заощаджувати заряд акумулятора щодня.

Пам’ятайте, що на споживання заряду акумулятора впливають не лише динамічні шпалери. Інші фактори, такі як яскравість екрана, шаблони використання та активовані функції також відіграють роль. Поєднуючи кілька стратегій заощадження акумулятора, ви можете досягти оптимальної продуктивності акумулятора.

Ухвалення рішення обмежити використання динамічних фонових малюнків – простий, але ефективний спосіб заощадити заряд батареї на вашому iPhone. Вибір статичних шпалер також забезпечує зорово приємний фон, одночасно зменшуючи непотрібну розрядку акумулятора.

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